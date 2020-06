Puglia, vaccinazione antinfluenzale Fimmg: «Medici pronti a informare correttamente i cittadini»

BARI - «Giusta la strategia del Governo di ampliare le raccomandazioni per la vaccinazione antinfluenzale e di estendere il diritto a riceverla gratuitamente a tutti gli over 60», commenta così Nicola Calabrese della Fimmg Bari la circolare «Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021», della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute.

«In vista di una possibile seconda ondata epidemica in autunno, è importante ridurre i casi di influenza per facilitare la diagnosi differenziale - continua Calabrese - “Serve ora mettere in atto un modello organizzativo in grado di vaccinare in sicurezza una platea più grande negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. I medici di medicina generale sono come sempre pronti a supportare la campagna vaccinale con un’importante attività di informazione rivolta ai pazienti».