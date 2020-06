Aggiudicata un’altra gara della nuova linea Napoli – Bari. È stata infatti perfezionata la gara di appalto integrato per la realizzazione del tratto di circa 20 km del tracciato Telese – San Lorenzo Maggiore – Vitulano.

La gara è stata assegnata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese GHELLA (Capogruppo Mandataria), Salcef e Coget Impianti, per un importo di oltre 470 milioni di euro.

La realizzazione degli interventi, oltre alle ricadute vantaggiose in termini occupazionali e per l’indotto, consentirà una riduzione dei tempi di viaggio e l’aumento della capacità di traffico sia passeggeri sia merci.

Il raddoppio della tratta, costituita dai due lotti funzionali Telese - San Lorenzo Maggiore e San Lorenzo Maggiore – Vitulano, renderà possibile offrire un servizio ferroviario più affidabile grazie all’incremento degli standard di sicurezza che si traducono in maggiore regolarità e puntualità.

Altri effetti positivi dell’intervento sono costituiti dall’eliminazione di tutti i passaggi a livello esistenti sulla linea attuale, che sarà dismessa e riqualificata nell’ambito di specifici Accordi con la Regione Campania.

L’aggiudicazione della gara segue quelle dello scorso anno per le tratte Frasso – Telese ed Apice – Hirpinia, per le quali avverrà a breve la consegna dei lavori ai rispettivi aggiudicatari. Inoltre, a febbraio 2020, si è chiusa la conferenza di servizi per la tratta Hirpinia – Orsara, tratta di valico dell’itinerario Napoli – Bari, in linea con la programmazione prevista dal Commissario di Governo, nonché AD e DG di RFI, che contempla come prossima tappa l’avvio delle attività negoziali degli ultimi due lotti (Hirpinia - Orsara e Orsara - Bovino).