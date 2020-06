Asl Bari, al via visite online e terapie tramite whatsapp

BARI - Visite virtuali, consulenze via Whatsapp e consigli pratici di psicologi e operatori sanitari attraverso video pubblicati sui canali social. Il Dipartimento dipendenze patologiche dell’Asl Bari ha adottato nuove modalità di accesso on line per assicurare continuità assistenziale agli oltre 2.500 pazienti cronici attualmente in carico e per garantire loro massima sicurezza, nel rispetto delle disposizioni anti Covid.

Sfruttando i vantaggi della tecnologia, gli specialisti della Asl aiutano così le persone che usano sostanze psicoattive, alcol o hanno comportamenti di dipendenza patologica, rispettando al tempo stesso il divieto di assembramenti e il distanziamento fisico.

Nelle «stanze virtuali» si effettuano visite, colloqui psichiatrici e\o psicologico-clinici, programmi educativi e attività di potenziamento delle abilità sociali. Altri gruppi si riuniscono puntualmente ogni settimana su WhatsApp e su zoom, per ricevere assistenza dagli operatori, e supporto psicologico.

E da qualche giorno è partito il progetto «Ci mettiamo la faccia» che consiste nella pubblicazione sui canali social della Ask di brevi video con piccoli consigli pratici da parte degli operatori, che riguardano per lo più cure per i tossicodipendenti e prevenzione delle dipendenze senza sostanze.

«Stiamo mantenendo anche nella seconda fase della emergenza sanitaria modalità a distanza - spiega il dottor Antonio Taranto, direttore del Dipartimento dipendenze patologiche della ASL - perché abbiamo constatato una efficacia clinica degli interventi in stanze virtuali analoga a quella degli interventi in presenza. A questo si aggiunge una compliance degli utenti molto elevata».

Fra il 4 marzo e il 20 maggio il Dipartimento ha continuato ad assistere senza interruzioni 2540 utenti cronici.