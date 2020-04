Fase 2 in Puglia, mascherine e distanza di un metro su bus e treni: l'ordinanza

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato una seconda ordinanza, questa volta in materia di trasporto pubblico locale ed extraurbano, per bus e treni. Sarà obbligatorio usare mascherine sui mezzi pubblici e rispettare la distanza di un metro tra i passeggeri. Per quanto riguarda i bus, dal 4 al 17 maggio sono sospesi tutti i servizi scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi; è prevista la riduzione dei servizi ordinari feriali in misura pari al 50% dell’ordinario programma di esercizio, nelle fasce orarie a minore domanda 9:00-12:00, 15:00-18:00, a partire dalle corse che registrano il minor numero di utenti; è obbligatoria la rilevazione quotidiana delle frequentazioni su tutte le corse effettuate. Per quanto riguarda il sistema ferroviario, invece, dal 4 al 17 maggio dovranno essere ridotte le corse in misura massima del 60% dell’ordinario programma di esercizio, a partire dalle fasce orarie di minore domanda, salvaguardandole fasce orarie pendolari.