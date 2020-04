Coronavirus, Fitto: «In Puglia la mortalità è più alta del Sud»

BARI - «In Puglia muoiono più persone rispetto alle altre regioni del Sud, delle Isole ed anche di qualche regione del Centro Italia»: a sostenerlo è il co-presidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto.

«Restare in silenzio - prosegue - di fronte ai dati, inconfutabili, del numero dei morti da Covid in Puglia e di fronte alle assurde dichiarazioni del presidente Emiliano sarebbe da irresponsabili. Stando ai dati di ieri, 25 aprile, ogni 100mila residenti muoiono 9,62 pugliesi: un tasso grezzo che è superiore e di molto alle altre regioni che hanno subito nella stessa data il lockdown e lo stesso arrivo massiccio di arrivi-fughe dal Nord».

Fitto interviene anche sulla questione dei tamponi ai turisti in arrivo in Puglia, ipotesi avanzata da Emiliano. «Ma non è il capo della task force pugliese, il professore Lopalco, a sostenere che fare i tamponi di massa - persino agli operatori sanitari - sia inutile e dannoso, perché farli andrebbe contro ogni logica scientifica? Non sarebbe utile conoscere pubblicamente il suo autorevole parere?», incalza Fitto.