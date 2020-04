Viabilità extraurbana Puglia, via libera a lavori per 163 milioni

BARI - Il ministero delle Infrastrutture ha approvato la convenzione che autorizza alcuni interventi sulla viabilità extraurbana in Puglia per un importo complessivo di 163 milioni circa a valere sul Fsc 2014/2020.

Nello specifico si tratta degli interventi sulla tangenziale sud di Taranto (finanziamento pari a 50,7 milioni di euro), tangenziale est di San Severo (finanziamento pari a 15,5 milioni di euro) e il collegamento tra il porto di Bari-strada camionale (finanziamento pari a 97 milioni di euro). Lo annuncia l'assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini.

«Il cronoprogramma - spiega - prevede l’apertura in esercizio delle opere tra la fine del 2024 e il 2025. Soggetti attuatori saranno le Province di Taranto e Foggia e la Città Metropolitana di Bari, che entro 31 dicembre 2021 dovranno sottoscrivere le obbligazioni giuridicamente vincolanti per non perdere i fondi assegnati. Questi interventi sono volti al miglioramento e al completamento della rete stradale, in aree spesso congestionate, e all’innalzamento del livello di sicurezza, in linea con gli obiettivi che questa Amministrazione si è posta per garantire ai pugliesi una viabilità moderna, sicura e capace di aumentare la coesione territoriale, promuovendo nel contempo la mobilità delle merci con positive ricadute in termini economici».