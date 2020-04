Coronavirus in Puglia, l'appello di Cgil: «No al commercio di domenica, scatta sciopero»

BARI - «Tutte le domeniche le attività commerciali devono restare chiuse, soprattutto in questa fase così complessa e delicata dove si rischia la vita» e quindi «lo sciopero di domani domenica 19 si farà e riguarderà tutta la Puglia». Lo comunicano in una nota Barbara Neglia, segretaria generale Filcams Cgil Puglia; e Pino Gesmundo, segretario generale della Cgil Puglia.

«Siamo soddisfatti - proseguono - per il provvedimento con il quale il governatore Emiliano ha disposto la chiusura al pubblico, nelle giornate di sabato 25 aprile, domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio» ma «non basta».

Il sindacato assicura che metterà «in atto tutte le azioni che servono per ridurre al minimo i rischi per gli operatori, per le loro famiglie e per l’intera comunità pugliese, convinti che le chiusure domenicali e festive possano essere fondamentali per far garantire il rispetto delle regole e del distanziamento sociale anche a coloro che meno sono sensibili alle norme vigenti».