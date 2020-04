Allarme turismo post Covid 19, Caroppo (Lega): «Regione Puglia chieda subito fondi Ue»

BARI - «La Regione Puglia si attivi immediatamente per l’ottenimento e l’utilizzo dei fondi europei residui disponibili chiedendo al Governo la introduzione di una misura specifica per il settore turistico nel pacchetto che il Ministero per il Sud sottoporrà tra qualche giorno alla conferenza Stato-Regioni». E’ quanto chiede in una nota l'europarlamentare Andrea Caroppo (Lega).

«In attesa della nuova programmazione 2021-2027 la Commissione Europea - spiega - ha reso disponibili per l'utilizzo i fondi strutturali non utilizzati della programmazione 2014-2020 che, altrimenti, tornerebbero a Bruxelles. E’ un’occasione imperdibile per le regioni italiane beneficiarie e, tra esse, la Puglia. Sarebbe un grave delitto non intercettare e impiegare i fondi residui, per i quali altri Paesi si sono già attivati: il Belgio, ad esempio, li ha già chiesti per turismo e ristoranti. Proprio il settore turistico - prosegue Caroppo -, che porta con sé il comparto alberghiero-ricettivo, quello della ristorazione e del cosiddetto entertainment, vitale per la Puglia, dopo aver registrato il crollo di presenze e prenotazioni rischia di perdere l’intera stagione estiva 2020 e sarà, in ogni caso, costretto ad una completa riorganizzazione in base alle norme sanitarie. Per questo credo sia necessario che la Regione chieda la destinazione, attraverso una misura specifica da attivarsi immediatamente, di una quota significativa dei fondi residui proprio al turismo. Se lo ha fatto il Belgio - conclude -, che certamente non è una destinazione turistica come la Puglia, non vedo perché non debba farlo l’Italia».