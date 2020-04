Covid, in Usa pronto test molecolare rapido. Professore di Noci a Pittsburgh: «Autorizzato in emergenza, risultato in 5 minuti»

Cos’è il nuovo test molecolare «breve» che gli Stati Uniti stanno iniziando ad utilizzare? Lo chiediamo a Giuseppe Intini, professore di odontoiatria all’Università di Pittsburgh, nato a Noci, punto di riferimento sulla medicina rigenerativa e cellule staminali. «Si chiama - risponde - Id now e a mio avviso è il prodotto al momento più promettente per gli studi odontoiatrici e per altri, vista la sua capacità di identificare direttamente la presenza del virus (e non degli anticorpi, come per gli altri test rapidi disponibili e sperimentati in Italia, ndr) in maniera molto rapida, da 5 a 15 minuti. Si potrebbe fare test giornaliero a tutti gli operatori sanitari (dentisti, igienisti e assistenti, in questo caso) e a tutti i pazienti che giungono a studio. Metodica da adattare ad ogni altra specialità od ospedale».

L’Id Now di Abbott si basa sulla stessa piattaforma già usata negli Usa per la diagnosi di influenza A o B: identifica il gene RdRp del coronavirus tramite «amplificazione isotermica» e pertanto dovrebbe avere sufficiente capacità di identificare i pazienti realmente non-infetti). «In quanto alla sensibilità (la capacità di identificare i pazienti realmente infetti, ndr) non sono ancora disponibili abbastanza dati. Dovremo capire - dice il professor Intini - quanto sia affidabile e sfruttabile con sufficiente sicurezza nella nostra pratica».

Il test è disponibile? «Attraverso l’incredibile lavoro dei team Abbot - dice Chris Scoggins, senior vice president Rapid Diagnostics - potremo consegnare 50.000 test al giorno, dalla prossima settimana, al sistema sanitario statunitense e prevediamo di produrre circa 5 milioni di test in aprile. I test offrono agli operatori sanitari risultati rapidi in più contesti specie in prima linea dove più servono risposte immediate.

«I test molecolari portatili - aggiunge il professor Intini - espandono la capacità del Paese di ottenere risposte più veloci e rimangono un passaggio cruciale nel controllo della nuova pandemia». Il test Abbot è approvato dalla Fda? «È stato autorizzato - precisa Scoggins - per l’uso d’emergenza da parte di laboratori autorizzati solo per il rilevamento di acido nucleico da SARS-CoV-2, non per altri virus o agenti patogeni finché ne è giustificato per l’ emergenza. Nel frattempo si intensifica la raccolta di dati statistici e sul campo, idonea a meritare l’approvazione definitiva».