Coronavirus Basilicata, i positivi salgono a 211 Cinque le vittime

POTENZA - I contagiati da coronavirus sono in totale, in Basilicata, 211: l’epidemia ha fatto finora cinque vittime. Sono due dei dati del bollettino emesso stamani dalla task force regionale.

Nelle ultime ore sono stati analizzati 248 tamponi: 235 hanno dato esito negativo, 13 sono risultati positivi. I nuovi positivi sono a Matera (quattro), Sant'Arcangelo (due), Tricarico (due) e uno ciascuno a Grassano, Garaguso, Venosa, Rionero in Vulture e Pignola.

In totale, in Basilicata sono stati analizzati 1.833 tamponi. Vi sono 157 persone in isolamento domiciliare e 54 ricoverati in ospedale: di questi, 18 sono curati in terapia intensiva.