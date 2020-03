Puglia, muore Pino Tulipani, Garante regionale persone disabili 

GIOVINAZZO - La Puglia piange la prematura scomparsa di Pino Tulipani, Garante regionale delle persone disabili. Aveva 59 anni e, per un improvviso malore, si è spento questa mattina nella sua casa di Giovinazzo. Era intento ad aggiornare la sua pagina Facebook promuovendo nuove iniziative per i disabili. Guarda caso, nel suo ultimo posto sul Fb, Pino Tulipani annunciava lo speciale sulla disabilità che domani sarà pubblicato sulle pagine della Gazzetta. Laureato in scienze politiche all'Università di Bari, con un passato nelle amministrazioni locali e nella nella Protezione civile, si è sempre distinto nel volontariato sociale a favore di persone affette da autismo, disturbi psichici e comportamentali.

Il 27 marzo 2018 il consiglio regionale lo elesse Garante regionale delle persone disabili, un incarico che lo ha visto sino all'ultimo, con grande disponibilità e umanità, ergersi a paladino dei diritti di tutti i portatori di disabilità, impegnandosi sempre a costruire azioni più incisive per il mondo dei disabili

IL GOVERNATORE EMILIANO - «La notizia della scomparsa di Pino Tulipani, garante regionale delle persone con disabilità, mi addolora moltissimo - il commento di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Il mio dolore è quello di una intera comunità che oggi improvvisamente perde un riferimento, un amico, una persona da sempre schierata in difesa dei diritti per i diversamente abili. Il suo impegno è sempre stato mirato a capovolgere tutte le retoriche legate al mondo della disabilità: per Pino parlare di disabilità significava parlare di riorganizzazione del modello economico e sociale, di urbanistica, di governo del territorio, significava misurare l'organizzazione degli spazi e del tempo avendo come pietra angolare la vita, il desiderio e il diritto di ogni persona. Ci mancheranno la sua intelligenza, la sua gentilezza e la sua grande generosità. Ci mancherà la sua straordinaria capacità di organizzare momenti di aggregazione dall'alto valore sociale e culturale. La sua umanità, che è stata di esempio e di incoraggiamento per migliaia di pugliesi. Alla famiglia Tulipani giunga la solidale vicinanza mia e della giunta Regionale della Puglia».

IL SINDACO E VICE SINDACO DI GIOVINAZZO, LA SUA CITTA' - “Al dolore personale per una lunga amicizia che ha sempre contraddistinto il nostro rapporto, unisco lo sgomento da amministratore perche sono consapevole che Pino era un pilastro della socialità non solo giovinazzese ma anche di tutta la Puglia”- sono le parole del sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, per la scomparsa di Pino Tulipani, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, nativo di Molfetta ma da sempre residente a Giovinazzo- “ Sappiamo che sostituirlo sarà pressoché impossibile ma sappiamo anche che sarebbe ingiusto che non ci impegnassimo al massimo per provare ad essere utili a tenere vivo il suo messaggio e il suo insegnamento. Con Pino va via un esploratore di orizzonti di umanità sincera. Sono affettuosamente vicino alla moglie Angela e ai meravigliosi figli, mai come in questo momento dobbiamo trovare la forza di reagire e sopportare tutto questo dolore che si aggiunge al dolore che già c’è. Chiedo a Pino, certo che mi possa ascoltare e ora che ha rincontrato il suo amico don Tonino Bello, di trovare un modo per indicarci la via”.

E alle parole del sindaco Depalma si aggiungono quelle altrettanto commosse del vicesindaco, Michele Sollecito, assessore alle Politiche Sociali, che con Pino Tulipani ha condiviso tante battaglie. “Pino aveva un cuore grande, una generosità letteralmente esplosiva”- ricorda Sollecito- “ Amava condividere le sue intuizioni, appena balenava il lampo di un’idea eccolo lì, e giù con discorsi che abbracciavano i grandi ideali partendo però da fatti concreti e da opere che lui ha realizzato. Un entusiasmo che avrebbe scalfito anche le persone più scettiche di questa terra. Sappiamo tutti che era in primis un credente, è per questo che è diventato un testimone credibile perché alla fede ha unito le opere. Ora avremo bisogno di tempo per elaborare questo lutto e soprattutto per dare nuova linfa alle sue splendide intuizioni, alla sua promozione instancabile dell’inclusione sociale. Pino era davvero un uomo sul passo degli ultimi, occorre seguire la strada che ha tracciato. Un abbraccio grande alla famiglia, un carezza in particolare al suo Edoardo. Oggi è davvero un giorno tristissimo per tutti noi”.

CONSIGLIO REGIONALE - IL VICE PRESIDENTE - Il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Peppino Longo, esprime «profondo dolore per la scomparsa improvvisa del Garante dei disabili, Pino Tulipani». «Solide radici democratiche e cristiane - prosegue nel ricorso - e il profondo senso del suo ruolo inteso come esclusivo servizio a favore dei cittadini affetti da disabilità facevano di lui uomo leale, capace e attento e punto di riferimento solido a tutela delle persone che vivono situazioni di disagio psichico e fisico, sociale, scolastico e lavorativo. Le parole, in queste circostanze, è giusto che lascino il posto ad un discreto, ma sincero sentimento di vicinanza alla famiglia Tulipani».

Al cordoglio si uniscono anche i gruppi del Pd e Fratelli d’Italia. «Un paladino dei disabili, per i quali ha combattuto da sempre molte battaglie, sino ad essere eletto Garante regionale. Per noi consiglieri un volto amico, perché Pino Tulipani era anche un dipendente dei nostri uffici, un volto caro a tutti. Un uomo del quale sentiremo tutti la mancanza», dichiara il presidente del gruppo Pd, Paolo Campo.

«Il gallo cantò tre volte, poi arrivò la risurrezione. La nostra speranza è nella capacità degli uomini e nella potenza di Dio per uscire al più presto da questa drammatica tempesta. Vogliamo ricordarlo così Pino Tulipani, garante regionale delle persone con disabilità, con le sue parole scritte questa mattina sul suo profilo Facebook», è il messaggio del gruppo di Fratelli d’Italia.