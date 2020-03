Maltempo in Puglia, anche nel Barese ci si sveglia con la neve

Strano risveglio per i pugliesi, che si aspettavano come da previsione il maltempo, ma forse mai pensavano di vedere la neve il 24 marzo. È invece successo in alcune zone della regione, specialmente nel Barese, dove la giornata di oggi è cominciata con un brusco abbassamento delle temperature con clima freddo, ventoso, e - appunto - neve a bassa quota. Qui la situazione a Polignano a Mare (Ba).

Buongiorno da Polignano a Mare, Groenlandia. pic.twitter.com/1yijSWwKkp — Gianni L’Abbate (@giannilabbate) March 24, 2020

Secondo le previsioni del tempo, la situazione dovrebbe migliorare in serata. Le temperature minime, anche lungo la costa, sono previste tra 1 e 3 gradi. Stessa situazione si ripeterà domani, mercoledì 25 marzo, mentre giovedì spazio a piogge e temporali.

(foto Twitter Gianni L'Abbate)