Coronavirus, medici pugliesi ricoverati dopo contagio «Mancano i dispositivi di sicurezza»

BARI - Tre medici pugliesi sono ricoverati dopo essere stati contagiati dal coronavirus. A dirlo è Donato Monopoli, segretario regionale della Fimmg Puglia, il sindacato dei medici di base. «Fortunatamente - spiega - non sono in gravi condizioni, ma è stato necessario il ricovero».

Ma non si tratta degli unici medici che si sono ammalati durante il loro lavoro: «Abbiamo decine di casi già - prosegue Monopoli - ci sono diversi colleghi contagiati in provincia di Lecce, almeno cinque in provincia di Brindisi».

Per loro, però, è stata sufficiente l’assistenza domiciliare e l’isolamento. AI medici contagiati, poi si aggiungono quelli in isolamento precauzionale per essere venuti a contatto con pazienti Covid senza misure di protezione. «Continuiamo a lavorare a mani nude - lamenta Monopoli - perché al di là degli annunci, a noi non sono stati ancora consegnati i dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti, tute».