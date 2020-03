Coronavirus, vice presidente consiglio Puglia dona stipendio a Protezione civile

BARI - Il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Peppino Longo, ha donato una mensilità del suo stipendio da consigliere regionale sul conto corrente istituito dalla Regione Puglia per una raccolta fondi a supporto del sistema sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Ne dà notizia lo stesso Longo in una nota nella quale invita tutti i suoi colleghi e tutti i parlamentari pugliesi, «a fare lo stesso, convinto che in un momento particolarmente difficile per tutti, qual è l’attuale, chi è più fortunato almeno dal punto di vista economico non deve né può sottrarsi ai doveri solidaristici nei confronti della comunità. E la politica è chiamata a mostrare il suo vero, e a volte raro, ruolo di Istituzione al servizio dei cittadini».

«Mi auguro - aggiunge - una ulteriore attenzione da parte del governo centrale nei confronti delle regioni del Sud già sottoposte alla stretta, del tutto condivisibile, prevista nella zona protetta nazionale. Inevitabili saranno le conseguenze drammatiche per le aziende e i lavoratori del Mezzogiorno. Per questo diventa necessario e urgente che il governo affianchi la Regione Puglia e adotti provvedimenti per salvaguardare, passato il coprifuoco generale, la continuità aziendale e migliaia di posti di lavoro, con una particolare attenzione a quelle decine di imprese che già prima dell’epidemia versavano in un grave stato di crisi. Solo così potremo dire di avere realmente sconfitto la malattia».

UN CONTO CORRENTE UNICO PER LE DONAZIONI - Anche in Puglia, come in numerose parti d’Italia, è stato dato impulso a numerose raccolte fondi per supportate il sistema sanitario a fronteggiare l’emergenza Coronavirus-Covid 19. Per rendere trasparenti e diffuse sull'intero territorio regionale queste donazioni, la Regione Puglia ha istituito, a cura della Sezione Protezione Civile che lo gestirà, un conto corrente sul quale convogliare le raccolte di fondi già avviate e che resterà aperto per tutti coloro che dall’Italia o dall’estero desiderino fare una donazione.

Questi i dati bancari:

IBAN: IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029

Intestato a REGIONE PUGLIA

Causale DONAZIONI CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA.