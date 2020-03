Coronavirus, Assoeventi: «Lo stop ai matrimoni mette in ginocchio la Puglia»

«Quest'anno per il terzo consecutivo una importante rivista americana ha eletto la Puglia come regione regina al mondo per organizzare i matrimoni più belli ed importanti. Quest'anno sarebbe stato la consacrazione di una nostra vocazione prestigiosa e di valore ed invece questa emergenza sanitaria rischia di azzerare tutto». Michele Boccardi presidente Assoeventi di Confindustraia Bari Bat e nazionale non nasconde la sua preoccupazione. Ieri ha convocato attorno al tavolo alcuni imprenditori del settore per fare il punto della situazione alla luce del decreto della presidenza del consiglio dei ministri appena varato.

«All'articolo 1 comma 2 è scritto nero su bianco: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio nazionale sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Questo significa non poter organizzare nulla, annullare ogni evento in programma, dal matrimonio alla festicciola in casa almeno fino al 3 aprile, ma non possiamo prevedere l'effetto a cascata che si avrà anche dopo questa data.

