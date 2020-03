Coronavirus, 52 morti e 1.835 ammalati. E a Bari sindaco Decaro attiva Centro operativo per gestire emergenza. 

Sono 1.835 gli ammalati per coronavirus in Italia, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. A questi vanno aggiunti i 149 guariti (66 in più rispetto a ieri) e i 52 morti (18 in più di ieri). Le nuove persone contagiate dal Coronavirus asintomatiche o con sintomi lievi in isolamento domiciliare rappresentano il 50% degli ammalati, a fronte del 40% ricoverato con sintomi e il 10% in terapia intensiva.

Dai dati del Dipartimento risulta che i malati sono 1.077 in Lombardia, 324 in Emilia Romagna, 271 in Veneto, 51 in Piemonte, 34 nelle Marche, 18 in Liguria, 17 in Campania, 12 in Toscana, 9 in Friuli Venezia Giulia, 5 Sicilia, 4 Lazio, 5 Abruzzo, 5 Puglia, 2 Umbria, 1 provincia di Bolzano, 1 Calabria. Complessivamente i contagiati, comprese le persone guarite e le vittime, sono 2.036. Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 23.345.

A Bari, intanto, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha attivato a partire dal 2 marzo il Centro operativo comunale, struttura di gestione delle emergenze secondo le direttive di Protezione civile. Un provvedimento che scaturisce all'indomani del primo caso di coronavirus accertato a Bari: si tratta di un appartenente alle forze dell'ordine che opera in Lombardia risultato positivo al Covid 19 e attualmente ricoverato in isolamento nel Reparto di Malattie infettive del Policlinico.

Il decreto di Decaro è finalizzato ad assicurare, nell'ambito comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Nel provvedimento vengono individuati i responsabili delle funzioni di emergenza ed è garantito il coordinamento «delle attività volte a fronteggiare l'emergenza stessa». Il Coc avrà sede a Palazzo di città e ne fanno parte: il comandante della Polizia locale, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl, I direttore delle Ripartizioni servizi sociali e Servizi alla persona, la Ripartizione Segreteria generale, la Ripartizione Lavori pubblici e altri.

