Scontro tra tifoserie Bari e Lecce sulla A16: un mezzo in fiamme, chiuso tratto autostrada

Momenti di tensione questa mattina sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, all'altezza di Cerignola (km 156) dove alcune tifoserie del Lecce (dirette a Roma) e del Bari (dirette a Cava De' Tirreni) per le rispettive partite si sono scontrate sulla carreggiata verso Napoli, e un pullman è stato dato alle fiamme. Non si hanno notizie di feriti anche perché sul posto sono tempestivamente intervenute le forze dell'ordine. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per parte della mattinata tra Cerignola Ovest e Candela, in direzione Napoli, ma poi è stato riaperto.

(foto Bruno Toma)