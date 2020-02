Bari, Bassetti (Cei): «Coronavirus, siamo vicini ai contagiati e pronti ai sacrifici»

BARI - «Intanto siamo vicini a coloro che sono sospettati di essere infettati: questa è la prima cosa che facciamo perché ci rendiamo conto a quali problemi, loro per primi, vanno incontro». Lo ha detto, sui nuovi contagi da coronavirus in Italia, il cardinale presidente della Cei Gualtiero Bassetti: «Per quello che riguarda tutte le norme igieniche da seguire, siamo continuamente in contatto con il Ministero della Sanità per applicare, essendo anche noi un ente pubblico, tutte le norme igieniche. E certamente ci sarà anche qualche sacrificio da affrontare».