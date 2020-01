Bari calcio, Esposito e Neglia ceduti alla Fermana

BARI - Il Bari sta sfoltendo la rosa nelle ultime ore di mercato: il club ha perfezionato la cessione in prestito del difensore Esposito e dell’attaccante Neglia alla Fermana. Nella serata di ieri invece erano stati ceduti al Livorno la punta Ferrari e il mediano Awua, sempre con la formula della cessione temporanea.

Dalla Fiorentina arriva invece in prestito fino a giugno il difensore Pinto, che aveva in questa stagione collezionato 4 presenze con la Salernitana