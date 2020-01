Bari, ceduto il polacco Kupisz al Trapani

BARI - Il Bari ha ceduto in prestito al Trapani, in serie B, l’esterno Tomasz Kupisz: il polacco, classe 1990, doveva essere un punto di forza della squadra ideata da Giovanni Cornacchini, ma con l’esonero dell’allenatore di Fano è finito con costanza in panchina.

Ora in Sicilia potrà riscattarsi dopo aver collezionato con il Bari dieci presenze nel girone C della Lega Pro in questa prima parte della stagione.