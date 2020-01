Tifosi investiti, Vultur Rionero e Melfi chiedono un turno di stop ai campionati lucani

Una «pausa di riflessione», con una domenica, la prossima, 26 gennaio, di interruzione di tutti i campionati lucani di calcio. E’ la richiesta che le società della Vultur Rionero e dell’As Melfi hanno fatto al Comitato regionale della Basilicata della Lega nazionale Dilettanti al termine di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in seguito alla morte, domenica scorsa, di un tifoso della Vultur investito da un sostenitore del Melfi.

Nel pomeriggio il Comitato lucano, che, attraverso il presidente, Piero Rinaldi, in un primo momento si era detto contrario all’interruzione dei campionati, dovrebbe esprimere pare favorevole alla proposta e sospendere di conseguenza i campionati per un turno.

Stamani il prefetto Annunziato Vardè ha convocato per la riunione del Comitato per l’ordine pubblico i dirigenti di Potenza, Picerno (serie C), Vultur Rionero, Melfi e Lavello (Eccellenza), le squadra della provincia con maggior seguito di tifosi.