Xylella, Emiliano: «Ancora niente da fare per il decreto. Manca il parere del Mise»

«Il decreto è stato approntato con ritardo non era all’ordine del giorno della Conferenza e non aveva l'imprinting del ministero dello Sviluppo economico. Ho provato a farlo approvare "fuori sacco" come si dice ma la mancanza del parere del Mise non ha consentito alla Stato-Regioni di farlo passare. Perderemo un altro un po' di tempo mi dispiace, ero venuto appositamente». Lo ha detto sul decreto Xylella il governatore della Puglia, Michele Emiliano,a Palazzo Chigi a margine della conferenza Stato-Regioni con il premier Giuseppe Conte. «La Regione Puglia chiede che i 40 milioni destinati alla ricerca e al monitoraggio vengano destinati agli agricoltori».