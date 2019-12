Terlizzi, non si ferma al passaggio a livello: auto travolta dal treno, nessun ferito

BARI - Un’auto non si è fermata ai segnali di stop del passaggio a livello, che si è chiuso, bloccando sui binari la vettura che, abbandonata dal conducente, è stata travolta da un treno. E’ accaduto nel tardo pomeriggio a Terlizzi, in provincia di Bari, al km 28 della tratta per Barletta. L’incidente non ha causato feriti.

L’automobilista, fa sapere Ferrotramviaria, ha impegnato il passaggio a livello «ignorando il segnale ottico ed acustico di preavviso di chiusura delle barriere. La vettura è pertanto rimasta bloccata tra le barriere mentre il conducente si allontanava, abbandonando l’auto sui binari. Il macchinista ha tentato di arrestare il treno ma inevitabilmente ha investito il veicolo. Nell’impatto non vi sono stati danni a persone ma solo ai mezzi. Ferrotramviaria si riserva di denunciare il conducente dell’auto per attentato alla sicurezza dei trasporti».