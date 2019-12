Pescatori di frodo pugliesi bloccati a Benevento: avevano tremila ricci

BENEVENTO - Tre pescatori pugliesi sono stati fermati «in trasferta» e denunciati dai carabinieri perché trovati in possesso di tremila ricci di mare, pari a circa 1,3 quintali, raccolti nella costa del Tirreno.

I pescatori sono stati bloccati dai militari a bordo di una Ford «Galaxy» mentre percorrevano la SS «372», nel beneventano diretti verso la Puglia. A bordo dell’auto i carabinieri hanno rinvenuto quattro grossi contenitori in plastica contenenti ricci di mare, trasportati senza alcuna autorizzazione.

Nell’auto sono state trovate anche mute e attrezzatura idonea per l’immersione e la pesca in mare dei ricci. Tutto il pescato, per un valore commerciale di circa tremila euro, è stato sequestrato e sottratto presumibilmente al mercato nero dell’area adriatica barese.