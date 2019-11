Fse, no della Fallimentare al ricorso dei 3 avvocati: «Niente commissario per pagare i loro crediti»

Gli avvocati Riccardi e Ancora «non sono legittimati» a chiedere la nomina di un amministratore giudiziale che esegua il pagamento di quanto loro dovuto da Ferrovie Sud-Est nell’ambito del concordato preventivo. La Fallimentare (presidente Simone, relatore Magaletti) l’altroieri ha rigettato il ricorso dei due legali baresi e quello del collega salentino, i cui crediti privilegiati non sono stati pagati da Fse in quanto ritenuti «gonfiati».

Una situazione ingarbugliata, perché a sua volta il collegio della Quarta sezione, respingendo un reclamo di Fse, ha stabilito che l’azienda ferroviaria non può esimersi dal pagamento di quanto previsto nel piano di concordato in cui ci sono, appunto, anche quei crediti. Tuttavia, ha osservato il Tribunale accogliendo le tesi della società ferroviaria (avvocati Andrea Zoppini, Enzo Chionna, Michele Lobuono), la disposizione di legge invocata dai Riccardi e da Ancora prevede «che gli unici soggetti legittimati a richiedere l’intervento sostitutivo da parte del Tribunale sono il commissario giudiziale ed il terzo che abbia presentato la proposta concorrente approvata». I creditori «semplici», dunque, possono «ove ne ricorrano i presupposti», chiedere la risoluzione del concordato o, in alternativa, chiedere un decreto ingiuntivo ed eseguirlo «nei limiti in cui il proprio credito è stato incluso».

La partita dei crediti contestati da Fse (sono professionisti e imprese che lavoravano prevalentemente per l’ex numero uno Fiorillo) vale 43 milioni e riguarda professionisti e imprese che hanno lavorato sotto la gestione dell’ex numero uno Luigi Fiorillo, a giudizio per bancarotta: ma non tutti i creditori contestati sono coinvolti nel procedimento penale. In questa fase, i Riccardi chiedono il pagamento di 2,7 milioni e Ancora di altri 4,8