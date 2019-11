Xylella: in campo nuove varietà resistenti al batterio, c'è speranza

Possiamo chiamarla la scala dei sintomi, in base alla manifestazione del disseccamento, della malattia da Xylella Fastidiosa, prima osservati e poi studiati con analisi di laboratorio, delle 19 cultivar di origine o ambientamento in Puglia e Basilicata allevate in un campo sperimentale nel Gallipolino, territorio di Parabita, dove c’è la più alta densità di popolazione batterica che sta flagellando la Puglia. Sono le cultivar maggiormente rappresentative del germoplasma olivicolo pugliese, un patrimonio di inestimabile valore. Indichiamo le cinque varietà resistenti oppure promettenti di una resistenza al batterio (oltre al Leccino diventato nel frattempo il benchmark, il riferimento per valutare le prestazioni delle altre cultivar) dopo una dimora di tre anni in mezzo.

