Treni, ritardi tra Bari e Lecce: auto intrappolata in passaggio a livello a Polignano

Enormi disagi dalle 6.32 di questa mattina, giovedì 24 ottobre 2019, sulla linea ferroviaria Bari - Lecce, per un problema al passaggio a livello a Polignano a Mare (Ba). Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un'auto rimasta "intrappolata" fra le sbarre. Per Trenitalia l'evento è classificato come "tragedia sfiorata", e sono in corso i rilievi.

L'avvenimento, tuttavia, ha causato non pochi disagi alla circolazione verso Nord e verso Sud. Tutti i treni partiti da Lecce riportano ritardi fino a 90', quelli partiti da Bari che scendono verso il Salento hanno subito ritardi a partire da 40'.