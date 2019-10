Treno Bari-Lecce, freni in blocco e fumo in carrozza: paura a bordo per i passeggeri

LECCE - Una pattuglia della Polizia Ferroviaria di Brindisi, in servizio di scorta a bordo del treno regionale 12507 Bari-Lecce, nella tratta fra le Stazioni di Carovigno e San Vito dei Normanni, ha percepito un rumore insolito e, subito dopo, un forte odore di fumo proveniente da una carrozza in coda al treno.

D’intesa con il capotreno, i poliziotti, con modi pacati, per prevenire eventuali reazioni di panico e per ridurre al minimo il disagio, hanno invitato i viaggiatori a spostarsi nelle carrozze più lontane, fino all’arrivo nella Stazione di Brindisi, dove, ad attenderli, vi era personale dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a spegnere il focolaio, sprigionatosi sotto la carrozza, per un probabile guasto tecnico.

I viaggiatori, assistiti anche da personale di RFI, sono stati fatti trasbordare su altro treno utile, senza ulteriori inconvenienti.