Agenti Polfer soccorrono due persone in stato confusionale a Potenza e a Trani

La polizia ferroviaria è intervenuta in due episodi, a Potenza e a Trani, per aiutare due persone in difficoltà. Sabato sera il capotreno dell'intercity Roma - Taranto ha richiesto l'intervento degli agenti per la presenza a bordo di una donna in stato confusionale: dagli accertamenti è emerso che la donna, una 45enne della provincia di Napoli, si era già allontanata in passato dalla casa di cura dove era ricoverata per problemi psichici.

Una volta tranquillizzata e rifocillata, i poliziotti hanno contattato il fratello, che l'ha raggiunta il giorno successivo. La donna, quindi, ha trascorso la nottata in una struttura idonea.

Ugualmente è accaduto nella stazione di Trani nel primo pomeriggio di sabato 19 ottobre: un 66enne in stato confusionale, affetto dal morbo di Parkinson, vagava nella stazione. Gli agenti l'hanno tranquillizzato e hanno poi allertato la famiglia.