Foggia, altre indagini in Regione su nomina fantasma: «Arrivò Gdf e si bloccò tutto»

BARI - La delibera per la nomina del commissario della Asp di Chieuti non è mai stata iscritta all’ordine del giorno della giunta regionale. IL caso che nei giorni scorsi ha portato all'arresto ai domiciliari Angelo e Napoleone Cera, padre e figlio, con l’accusa di tentata concussione per due assunzioni chieste al Consorzio di bonifica della Capitanata e all'iscrizione nel registro degli indagati del Governatore Michele Emiliano e dell'assessore al wefare Totò ruggeri si arricchisce di nuovi particolari. Dalle telefonate intercettate, però, era sembrato che la decisione potesse essere presa nella seduta del 7 marzo o in quella successiva. Tuttavia proprio in quei giorni – emerge dagli atti - la Procura di Foggia aveva mandato una prima volta i militari in Regione a chiedere informazioni...

