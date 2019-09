Polis Avvocati, ecco l'alleanza per lo sviluppo territoriale: parla il penalista Laforgia

Stretta un’alleanza fra gli studi Deloitte Legal e Polis Avvocati. Il penalista barese Michele Laforgia è fondatore e partner di Polis Avvocati, primo studio legale in forma cooperativa sul piano nazionale.

Cos’è quest’alleanza?

«È il frutto dell’incontro fra due obiettivi: per Deloitte Legal di aprirsi al mercato pugliese e meridionale e, per Polis Avvocati, la volontà di promuovere le eccellenze locali sul mercato nazionale. Deloitte, uno dei più grandi gruppi mondiali nella consulenza aziendale e legale, ha individuato noi di Polis Avvocati come partner di un’alleanza strategica: ciò rappresenta un riconoscimento importante».

In cosa consiste quest’allenza?

«Siamo e restiamo soggetti del tutto autonomi: ognuno conserva organizzazione e struttura proprie, con un accordo di collaborazione che consentirà ai nostri professionisti di occuparsi anche dei clienti Deloitte Legal che richiedano un’assistenza nei settori di nostra specifica competenza, quale il diritto penale. Noi di Polis Avvocati potremo avvalerci di una struttura specializzata di respiro internazionale come Deloitte Legal nei settori di specifica pertinenza quali l’M&A, il diritto dei mercati finanziari e il diritto regolamentare. Collaboreremo, inoltre, anche nei settori tradizionali quali civile, lavoro, commerciale e amministrativo».

Quali i vantaggi per la clientela?

«Saremo ancora più in grado di offrire a cittadini e imprese un servizio integrato e multidisciplinare, avvalendoci di professionalità di assoluta eccellenza. Il nostro auspicio è che questo sia un nostro modesto contributo allo sviluppo del nostro territorio. Primo esempio del nostro contributo e collaborazione è il convegno che terremo domani (oggi per chi legge, ndr) sulla cosiddetta blue economy, con l’intervento del primo ministro albanese Edi Rama».