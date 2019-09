Calcio, Bari-Reggina: finisce 1-1. Gol di Sabbione

BARI - Si chiude con un pareggio il match giocato in casa del Bari contro la Reggina allo stadio San Nicola, nell’incontro valido per la quarta giornata del girone C di Serie C. In vantaggio il Reggina con un gol a inizio partita di Corazza. Il pareggio per i galletti arriva con una rete di Sabbione al 63'.