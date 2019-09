L'Abbate, Turco, Liuzzi e Margiotta sottosegretari: nel Conte bis anche Puglia e Basilicata

BARI - Auguri di buon lavoro ai sottosegretari pugliesi Mario Turco e Giuseppe L’Abbate, dai consiglieri regionali pugliesi del Movimento 5 Stelle.

«Rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro - scrivono i consigliere M5s in una nota - ai parlamentari pugliesi del Movimento 5 Stelle Mario Turco e Giuseppe L’Abbate per la nomina a sottosegretari. La loro competenza e l'attenzione da sempre dimostrata per la nostra terra sono una garanzia per il bene della Puglia. Il nostro ringraziamento va anche al ministro Lezzi e al sottosegretario uscente Salvatore Giuliano per il prezioso lavoro portato avanti in questi mesi».

Due i lucani nominati sottosegretari del Governo Conte 2. Al Ministero dello sviluppo economico l’onorevole Mirella Liuzzi del M5S. Alle Insfrastrutture è stato invece nominato il senatore Salvatore Margiotta (Pd). Dopo i due ministri lucani, Lamorgese all’Interno e Speranza alla Salute, altre due nomine per la Basilicata nella squadra di governo. In totale sono 42 i sottosegretari nominati questa mattina dal Consiglio dei Ministri. Di seguito la lista completa:

Mario Turco (M5s) alla Programmazione economica e Investimenti e Andrea Martella (Pd) all’Editoria sono i due nuovi sottosegretari alla presidenza del Consiglio.



Non risulta assegnata la delega ai Servizi, che dovrebbe tenere il premier Giuseppe Conte.



Ai Rapporti con il Parlamento andranno Simona Malpezzi (Pd) e Gianluca Castaldi (M5s).



Agli Affari europei Laura Agea (M5s).



Agli Esteri, con i viceministri Marina Sereni (Pd) e Emanuela Del Re (M5s), ci saranno i sottosegretari Ivan Scalfarotto (Pd), Manlio Di Stefano (M5s), Riccardo Merlo (Maie).



All’Interno con Matteo Mauri (Pd) e Vito Crimi (M5s), Achille Variati (Pd) e Carlo Sibilia (M5s).



Alla Giustizia Vittorio Ferraresi (M5s) e Andrea Giorgis (Pd). Alla Difesa Angelo Tofalo (M5s) e Giulio Calvisi (Pd).



All’Economia, con i viceministri Antonio Misiani e Laura Castelli andranno Pierpaolo Baretta (Pd), Alessio Villarosa (M5s) e Cecilia Guerra (Leu).



Al Mise sarà viceministro Stefano Buffagni e sottosegretari Alessandra Todde (M5s), Mirella Liuzzi (M5s), Gianpaolo Manzella (Pd), Alessia Morani (Pd).



Alle politiche agricole Giuseppe L’Abbate (M5s).



All’Ambiente Roberto Morassut (Pd).



Alle Infrastrutture viceministro Giancarlo Cancelleri (M5s) e sottosegretari Roberto Traversi (M5s) e Salvatore Margiotta (Pd).



Al lavoro Stanislao Di Piazza (M5s) e Francesca Puglisi (Pd).



All’Istruzione Lucia Azzolina (M5s) e Anna Ascani (viceministro Pd). Giuseppe De Cristofaro (Leu).



Alla Cultura Anna Laura Orrico (M5s) e Lorenza Bonaccorsi (Pd).



Alla salute viceministro M5s Pierpaolo Sileri e sottosegretario Pd Sandra Zampa.