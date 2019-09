Xylella, Bellanova: «Ora va aperta pagina di rigenerazione»

BARI - Sulla Xylella «vi stupiremo, ma non ci scontreremo. Dobbiamo chiudere una pagina e dobbiamo riaprire con molta determinazione la pagina di rigenerazione del paesaggio salentino, di investimenti nelle aziende, di ripresa delle attività produttive. Sono questioni irrinunciabili». Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova (Pd) a Radio Anch’io, su Rai Radio1, nel giorno in cui sono stati individuati due olivi positivi alla Xylella fastidiosa anche in Francia, nel dipartimento Provenza-Alpi-Costa Azzurra, così come annunciato dal ministero dell’agricoltura oltralpe.

Sulla Xylella, ha annunciato il ministro Bellanova, «ho chiesto un incontro con tutto il mondo imprenditoriale, di categoria e delle istituzioni locali per condividere le azioni da attuare per fronteggiare l’emergenza Xylella fastidiosa; definire le misure del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia». Sono questi gli obiettivi della riunione di coordinamento che si terrà giovedì 19 settembre al Mipaaft. All’incontro, convocato dal Dipartimento per le politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e fissato per le 11, sono state invitati la Regione Puglia, Agea, il Crea, le associazioni nazionali di categoria, rappresentanti del mondo vivaistico, dei frantoiani e dei professionisti.