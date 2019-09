Il blu elettrico della Bellanova: applausi oltre alle web-critiche

Qualcuno sul web l’ha presa in giro. Anche scherzosamente, come il sindaco di Locorotondo Tommaso Scatigna (FdI) che, per altro, è piuttosto in carne. Eppure la scelta dell’abito del neo-ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, vale più di un trattato sul femminismo 2.0. Perché soltanto una persona magnificamente libera da tutte le paranoie anoressizzanti che avvelenano l’immaginario delle donne contemporanee può scegliere di arrivare al Quirinale, per giurare nelle mani del presidente Sergio Mattarella, in un multistrato plissé di scioccante colore blu elettrico.

E questo per tre ottimi motivi. Il primo è che ogni donna sa che il plissé e il bouclé sono vezzi da concedersi col contagocce, giacché riempiono lo spazio e possono centuplicare la silhouette. Il secondo è che il blu elettrico è un colore pazzesco, è il bagliore dei fulmini, catalizza l’attenzione. Quindi, se non sei sicura al mille per mille del tuo fascino, magari fai scelte più misurate, più di basso profilo. A maggior ragione con quella «cornice», in quella occasione ufficiale in cui, in effetti, c’era l’ennesima schiacciante maggioranza di uomini vestiti delle mille, sobrie, nuance del blu.

Infine, bisogna ricordare che la prima volta che il blu elettrico fece la sua comparsa nel, sempiternamente bigio-bon ton, salone delle Feste del Quirinale fu spalmato addosso niente meno che alla bella, giovane, longilinea e sarcofago-dotata, Maria Elena Boschi. Un confronto ad alto rischio per la Bellanova, e non solo per lei. Eppure, la ministra pugliese, che certamente sapeva tutte queste cose, ha scelto quell’abito-messaggio: sono curata, sono attenta, sono in gamba, vengo da lontano, ho lavorato sodo e, guardatemi, sono qui e sono radiosa, non mi nascondo, me ne frego.

Applauso.