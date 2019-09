Bari, scompare bimbo di 9 anni in centro: trovato dopo due ore vicino alle Piscine

Momenti di grande preoccupazione in pieno centro a Bari per la scomparsa di un bambino di nove anni: il piccolo è stato trovato alcune ore dopo nei pressi del capolinea Amtab delle Piscine comunali. La notizia - per un momento si era pensato alla classica leggenda metropolitana - è stata confermata dalla Polizia locale e si è diffusa nel primissimo pomeriggio. La segnalazione è partita dal cuore del Murattiano dove si sarebbero perse le tracce del piccolo. A dare l'allarme sarebbe stata la mamma del bimbo che aveva mandato il piccolo al supermercato Doc di via Melo, distante appena un isolato da casa in via Prospero Petroni. Nell'occasione gli aveva dato anche la carta di credito ma, quando ha visto il figlio tardare, ha dato l'allarme.

Immediatamente sono state inviate in zona stazione e centro diverse pattuglie, anche della Polizia locale, per cercare il bambino le cui descrizioni sono state diramate alle varie autorità: alto circa un metro e 40, capelli castani, indossa una polo color verde pisello e un pantaloncino blu turchese (non bianco). Chiunque dovesse incrociarlo informasse le autorità (113 o Polizia locale): secondo quanto si è appreso alcuni commercianti del centro lo avrebbero visto vagare.

La vicenda è stata seguita anche dal sindaco Antonio Decaro, rimasto costantemente in contatto con gli agenti della polizia per eventuali aggiornamenti sulle condizioni del bimbo.

Secondo quanto ricostruito grazie alle telecamere di videosorveglianza del supermercato Doc, si vede chiaramente il bambino entrare ed uscire da solo dal supermercato. La Polizia locale ha acquisito anche altre immagini di altre telecamere da cui si vede il bambino avvicinarsi al giornalaio, guardare e poi allontanarsi. Il piccolo è stato trovato poco prima delle 16 dalla Polizia locale in via Di Maratona, nei pressi del capolinea Amtab alle Piscine comunali.