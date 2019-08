In arrivo Puglia Beach: l'app con cui scegli la spiaggia dei tuoi sogni

BARI - Trovare la spiaggia dei sogni comodamente dal proprio Smartphone è possibile grazie ad una App, Puglia Beach, scaricabile gratuitamente su Android e Ios. E' un motore di ricerca che permette di selezionare la spiaggia con le qualità preferite e di organizzare interamente la vacanza al mare, scegliendo direttamente la località ideale, gli hotel, i ristoranti, gli stabilimenti, le attività sportive e scambiandosi consigli e valutazioni con la community di viaggiatori.

E’ Beach scanner il primo motore di ricerca regionale che permette di navigare tra 1.600 spiagge in Italia, che diventeranno 2.400 in Europa entro il 2021 e 6.400 nel mondo entro il 2023. Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha partecipato alla presentazione dell’App, "l'idea è formidabile perché si parte da un requisito fondamentale del nostro paesaggio: il mare». Durante le vacanze essere organizzati, misurare il tempo, diventa una priorità: sbagliare la scelta della spiaggia può diventare negativo per l'equilibrio di una vacanza che, magari, dura soltanto qualche giorno. «La tecnologia - aggiunge il governatore - fa crescere e fa conoscere e questa app è importante in tutto il sud Italia non solo perché consente di organizzare una vacanza al meglio, ma anche di ricevere il turista nel migliore dei modi». Ad oggi, Puglia Beach ha recensito quasi 250 spiagge, 170 stabilimenti balneari, 170 hotel, 150 ristoranti e 70 eventi in programma.

Presto arriverà anche l’App Borghi d’Amare, che permetterà agli entusiasti delle gite fuori porta di riscoprire una parte fondamentale del patrimonio culturale italiano, riunendo tutti i borghi d’Italia su un unico motore di ricerca, con informazioni su dove mangiare e dormire, ma anche aneddoti sulle tradizioni locali e consigli per vivere all’insegna della natura e della salute.