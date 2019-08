Sos per l'attore tarantino Cinieri, Inps nega assistenza

È un grido di dolore quello lanciato dalla barese Irma Immacolata Palazzo, scrittrice ed attiva operatrice culturale, a favore di suo marito, il grande attore e regista tarantino Cosimo Cinieri, 81 anni, più volte al fianco di Carmelo Bene e attualmente in gravissime condizioni di salute a Roma. La Palazzo, sta lottando con diversi enti e istituzioni per il riconoscimento dei dovuti diritti pensionistici - pur scarsi per gli artisti dello spettacolo - a favore di Cinieri , e inoltre richiede i sostegni previsti dalla legge per persone bisognevoli di continua assistenza.

L’Inps però non concede ancora l’indennità di accompagnamento per una persona ormai da quasi un anno a letto.

Il Sindacato Cisal Sacs (sindacato arte cultura spettacolo) sta seguendo la vicenda ed attori ed operatori culturali sia a Taranto che a Roma, si stanno organizzando per il miglior sostegno a favore di Cosimo Cinieri.