Isole Tremiti, barca si scontra con gli scogli e affonda: salvate 4 persone

FOGGIA - Barca a vela finisce contro degli scogli alle Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteomarine ed affonda. Quattro persone si salvano aggrappandosi alla scogliera. È accaduto davanti l’isola di Capraia, nell’Arcipelago delle Diomedee.

In mare, prima che accadesse il peggio, è intervenuta la Capitaneria di porto per prestare soccorso ai diportisti. L'imbarcazione a vela a causa del maltempo è finita contro delle rocce affioranti dall’acqua nei pressi di «Cala Sorrentino». Nello scafo, a causa dell’impatto, si è aperta una falla che ha determinato l’affondamento della barca. I 4, tuffatisi in acqua, sono rimasti aggrappati alle coste rocciose dell’arcipelago. Con le pessime condizioni del mare, in poco tempo gli equipaggi delle due unità della Guardia Costiera si sono avvicinati alla scogliera e sono riusciti a recuperare i naufraghi.

La Capitaneria raccomanda la massima prudenza nell’intraprendere la navigazione, ricordando sempre di verificare le previsioni meteo prima di uscire in mare e, che, in caso di emergenza è sempre attivo, sul territorio nazionale, il «Numero Blu 1530»