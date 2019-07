Bari-AC Piné 11-0: prima vittoria in amichevole per i galletti

BARI - Prima vittoria in amichevole per il Bari: 11-0 contro i dilettanti dell'AC Piné. Dopo lo 0-0 contro la Fiorentina nella prima uscita stagionale, i biancorossi hanno sconfitto la rappresentativa locale dell'AC Piné con un rotondo 11 reti a zero. Di Folorunsho il primo goal stagionale degli uomini di Cornacchini, a segno anche con l'attesissimo Antenucci. In grande spolvero anche i due protagonisti della scorsa stagione: Simeri, autore di quattro reti, e Neglia, va a segno con una tripletta.