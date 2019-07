Ospedali Puglia, pronto il licenziamento per 80 furbetti del cartellino

I primi saranno i 35 indagati dell’ospedale di Molfetta, che riceveranno le lettere a inizio d’agosto. Poi, subito dopo Ferragosto, toccherà ai 46 dell’ospedale di Monopoli. Dopo arresti e sospensioni dal servizio, stanno infatti per scattare i licenziamenti. Una strada a senso unico, imboccata dalla Asl di Bari dopo che due distinte inchieste giudiziarie hanno fatto emergere il fenomeno dell’assenteismo. Piccolo o grande, in questo momento non importa: la legge, infatti, prevede il licenziamento immediato. Continua a leggere sulla nostra edicola digitale