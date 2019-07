Reddito di cittadinanza: pronti 248 navigator per la Puglia

BARI - E’ stata siglata oggi a Roma la convenzione tra Regione Puglia e Anpal servizi per l’assistenza tecnica a supporto delle politiche attive per il lavoro. Il Piano regionale, collegato al Reddito di cittadinanza, prevede l'impiego di 248 Navigator di cui: 78 a Bari, 28 a Barletta-Andria-Trani, 21 a Brindisi, 41 a Foggia, 45 a Lecce. La ripartizione iniziale dei Navigator - riferisce una nota della Regione - è stata formulata in base al bacino di beneficiari del Reddito di cittadinanza riferiti a ogni Centro per l’impiego (CPI) della Regione.

«Con la firma della Convenzione con Anpal si passa alla fase operativa - afferma l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro, Sebastiano Leo - di un processo che ci ha visti impegnati per giungere alla migliore soluzione possibile, rispetto alla connessione tra previsioni del Reddito di cittadinanza e potenzialità dei Centri per l’impiego. Monitoreremo attentamente il processo attraverso la cabina di regia appositamente costituita e di cui farò parte insieme ad un componente di Arpal e al responsabile regionale di Anpal. Ci auguriamo che quella dei Navigator sia una chance per i pugliesi in cerca di occupazione, che continueranno ad essere supportati dalla Regione in termini di istruzione e formazione».