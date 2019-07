Studi legali, ricerca de «Il Sole 24 ore» premia 10 avvocati pugliesi

Ci sono 10 studi legali pugliesi (la metà a Bari) segnalati nella ricerca «Studi legali dell’anno 2019» per la prima volta in Italia per Il Sole 24 Ore da Statista, società tedesca specializzata nelle analisi di mercato e nella raccolta ed elaborazione di dati. In questo articolo spieghiamo per esteso la metodologia adottata.

La ricerca

La ricerca si basa sulle segnalazioni - da parte di avvocati (peer-to-peer), giuristi d’impresa e clienti - degli studi legali attivi a livello nazionale in 10 settori di competenza (diritto societario; bancario; contratti e contenzioso; lavoro; tributario; penale; diritto di famiglia e successione; immobiliare; amministrativo; ambiente) e in 5 macro regioni (Milano, Roma, Nord , Centro e Sud-Isole). A ciascuna delle 15 aree di practice o territoriali è dedicata una pagina del supplemento sul Sole 24 Ore in edicola o su digitale.

Tramite l’invio di un link personalizzato, sono stati invitati a partecipare all’indagine oltre 30mila avvocati attivi sul territorio italiano e i giuristi d’impresa di 250 tra le più grandi aziende italiane. Il campione è stato selezionato in modo rappresentativo a livello geografico attingendo a varie fonti.

Il sondaggio è stato inoltre promosso dal Sole 24 Ore, dando la possibilità anche ad altri avvocati di registrarsi sul sito e poter ricevere da Statista un invito personalizzato a partecipare alla ricerca segnalando studi legali purché diversi dal loro.

La situazione in Puglia

Dei 10 studi pugliesi, cinque sono a Bari (due hanno ottenuto segnalazioni per due particolari settori di attività), due a Foggia, due a Taranto e uno a Lecce.

BARI:

Alfieri Zullino & partners (Diritto contrattuale e contenzioso, Diritto societario)

Studio Legale Calcagnile

Studio Legale Patroni Griffi

Polis Avvocati

Studio Legale Chiaia Noya & associati (Diritto bancario e finanziario, Diritto del lavoro e sindacale)

FOGGIA:

Enrico Follieri & associati (Diritto amministrativo)

Fatigato Avvocati Giuslavoristi (Diritto del lavoro e sindacale)

TARANTO:

Libravvocati

Studio Legale Lucarella (Diritto tributario e fiscale)

LECCE:

Studio Legale Mongelli - Avvocati associati