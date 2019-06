Cerignola, in sella a scooter finisce contro un palo: morto 15enne

CERIGNOLA - Un ragazzino di 15 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Santuario di Ripalta a Cerignola, nel Foggiano. Stando a quanto riferiscono fonti investigative, il ragazzino era in sella al suo scooter quando improvvisamente pare per evitare l'impatto con un’auto, è finito contro un palo della pubblica illuminazione. Il ragazzo indossava il casco regolarmente allacciato, ciò nonostante a causa del violento impatto è deceduto all’istante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 più i poliziotti che hanno garantito la viabilità.