Galano, addio Foggia dopo play out. Il Bari potrebbe fare un pensierino?

Il “Robben delle Puglie” potrebbe far ritorno, per la terza volta, al Bari. La clamorosa notizia circola da qualche giorno. Galano, che ha vissuto una stagione non esaltante nella squadra della sua città natale, potrebbe cercare rilancio nel Bari, squadra nella quale è cresciuto. I buoni rapporti tra i De Laurentiis e il Parma, che detiene attualmente il cartellino del calciatore, potrebbero agevolare questa ipotesi. Ci sarebbero stati già nei giorni scorsi dei contatti tra le due società. Scala proverà a riportare a casa il figliol prodigo? Cristian ci pensa….