Giornata pugliese per il vicepremier Matteo Salvini alle prese con un tour elettorale dal Salento a Bari. Una giornata all'insegna delle contestazione da parte di movimenti organizzati ma anche di applausi e bagni di folla nelle varie tappe: Salvini è stato prima a Lacce, poi a Ostuni, mentre nel pomeriggio ha fatto tappa a Gioia. Qui una donna anziana, andata in ambulanza nella piazza del comizio, gli ha consegnato un crocifisso. Ultima tappa, a Bari, nella centralissima via Sparano dove ad attendere il leader della Lega c'erano un paio di migliaia di persone distribuite su due isolati.

Contemporaneamente, da piazza Umberto, si è mossa una contromanifestazione organizzata dalla rete di associazioni antifasciste baresi «Mai con Salvini - Bari non si Lega» che ha sventolato striscioni, ha rivolto slogan offensivi e ha improvvisato gag anche con alcuni manifestanti vestiti da Zorro. Il corteo, di circa 500 manifestanti, ha attraversato il centro della città tenuto a bada dalle forze dell'ordine.

L'ANNUNCIO DI SALVINI: NUOVE SANZIONI PER CHI MALTRATTA ANIMALI- «Domani presento un’iniziativa importante del Ministero dell’Interno che aumenta le sanzioni nei confronti di chi maltratta o abbandona gli animali». Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante un comizio elettorale. Domattina alle 10, a Bari, il vicepremier visiterà il canile sanitario (in via dei Fiordalisi 24) e terrà una conferenza stampa per la presentazione della campagna contro il maltrattamento degli animali e per stop ai canili lager. Alle 12 sarà a Putignano (Bari) per un comizio.

IL COMIZIO A LECCE - E’ durato circa dieci minuti il discorso di Matteo Salvini dal palco in piazza sant'Oronzo a Lecce, ma c'è voluta oltre un’ora perché il leader della Lega esaurisse il rito dei selfie con i sostenitori a conclusione della manifestazione. Non sono mancati però Fischi, urla e cori da stadio scanditi da frasi tipo 'restituisci i 49 milioni', tanto che la voce del vicepremier a tratti è stata coperta dal rumore dei contestatori. Salvini qui ha anche sottoscritto il patto di sicurezza urbana alla presenza del presidente della Regione, Michele Emiliano.

IL COMIZIO A OSTUNI - Tappa concitata anche quella di Ostuni, dove il vicepremier è stato accolto da una serie di cartelli esposti da un gruppo di contestatori con la scritta 'Si Salvini chi può'. Hanno fischiato, urlato 'Buffone, buffone' e rumoreggiato fino a sovrastare, a tratti, la voce del ministro dell’Interno il cui comizio è durato pochi minuti. Rispondendo ai contestatori Salvini ha aggiunto: «Loro fischiettano, noi approviamo una legge che mette le telecamere negli asili nido e nelle scuole materne e nelle case di riposo per proteggere bimbi, anziani e disabili.

IL COMIZIO A GIOIA DEL COLLE - Salvini intorno alle 16.30 ha fatto poi tappa a Gioia del Colle dove ad accoglierlo, oltre ai suoi sostenitori, c'è stata una donna anziana, arrivata in ambulanza nella piazza del comizio, che gli ha consegnato un crocifisso. Da qui il vicepremier ha poi attaccato la sinistra: «Mi attaccano? Ma dopo voto dovranno andare a prendersi il 'malox' in farmacia».

IL COMIZIO A BARI - Matteo Salvini è arrivato a Bari alle 19.30 e dal palco di via Sparano ha urlato: «Non mi basta che domenica la Lega stravinca, voglio che sia il primo partito in Europa». «Io do la mia parola che andiamo avanti con questo governo, che sta facendo tante cose: dall’immigrazione alle tasse a quota 100». Il vicepremier ha poi commentato la vicenda dell'assessore pugliese Di Gioia che alle europee voterà Lega: «Mi ha stupito in maniera positiva: un assessore che governa con la sinistra e annuncia il voto per un candidato della Lega vuol dire che abbiamo uomini in gamba e che è interessante».

A conclusione del comizio il leader della Lega, cantando a squarciagola la canzone di Vasco "Un mondo migliore", ha poi sventolato un crocifisso regalatogli da una anziana signora nel pomeriggio a Gioia del Colle.: «Questo me lo ha donato la signora Maria, non è un simbolo di sopraffazione, ma un simbolo di civiltà e rispetto». «Se a qualcuno dà fastidio il crocifisso - ha aggiunto - torni al paese dal quale è venuto. Noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia, testimoniare la nostra fede e le nostre radici».

Il centro della città è stato completamente blindato con strade chiuse al traffico e polizia ovunque. Isolato il quadrilatero del Murattiano e transennato anche corso Vittorio Emanuele per permettere ai supporter di Salvini di seguire il comizio in tutta sicurezza.

PARLA ANCHE DI RELLA - Il candidato sindaco del centrodestra, Pasquale Di Rella, è intervenuto sul palco per un paio di minuti prima dell'arrivo del vicepremier ringraziando la Lega per l'appoggio e dichiarando che se domenica la Lega dovesse sbancare sarà una vittoria anche per lui e per Bari che finalmente potrà cambiare rotta.

DOPPIA MANIFESTAZIONE ANTI - SALVINI- La provocazione dei manifestanti baresi arriva con messaggi su cartelli e striscioni e attivisti mascherati da Zorro. Da «49 milioni di volte NO GRAZIE» a «La Lega è nata odiando il sud. I migranti siamo noi. Non dimenticare» sono alcune delle scritte portate in corteo da piazza Umberto in direzione piazza del Ferrarese e che attraverseranno una delle strade parallele al luogo dove il ministro Salvini tiene l’incontro elettorale. Nel corteo anche una famiglia con due bambini mascherati da Zorro uno dei quali mostra un disegno con due persone, una colorata di rosa e l’altra di marrone, che si danno la mano e si scambiano cuori. Dalla testa del corteo messaggi di solidarietà alla docente siciliana sospesa per aver fatto fare un compito nel quale gli studenti hanno accostato il decreto sicurezza alle leggi razziali e urla di protesta «contro la repressione del dissenso da parte di questo Governo». Circa 200 persone hanno invece manifestato vicino al palco dal quale il leader della Lega Matteo Salvini ha tenuto il comizio stasera a Bari. Hanno urlato 'Buffone, vai via da Bari'. Hanno esposto uno striscione con la scritta 'San Nicola è un immigrato?', 'I terroni non si Lega-nò e hanno fischiato più volte durante alcuni passaggi del suo intervento. I più 'attivi' sono stati identificati dalla Digos a scopo preventivo.