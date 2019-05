Turista tedesco cade su nave da crociera: Guardia Costiera Bari lo soccorre

La Guardia Costiera di Bari ha trasportato a terra un turista tedesco di 67 anni che, caduto sulla nave da crociera «Aida Blu» in navigazione da Venezia a Corfù, è rimasto ferito a una gamba, con emorragia interna, e problemi neurologici. Pur assistito dal medico di bordo, il comandante della nave ha deciso di allertare la Capitaneria di Porto e di contattare il Centro Internazionale Radio Medico (Cirm) che, dopo una serie di verifiche, ha confermato la necessità del trasbordo del passeggero.

Il turista è stato così raggiunto ieri sera da una motovedetta della Guardia costiera a bordo della nave da crociera, a circa 15 miglia dalla costa, con non poche difficoltà a causa delle condizioni del mare non particolarmente favorevoli.