Arriva in Puglia «Legalitria»: leggere, capire e riflettere tra i trulli

Leggere e riflettere, ascoltare e crescere nell’educazione alla legalità, alla giustizia, al senso di responsabilità e alla nonviolenza. Sono alcuni dei princìpi cardine della seconda edizione del Festival LegalItria (organizzato dalla cooperativa Radici Future in collaborazione con l’associazione LegalItria), che si svolgerà da martedì 30 aprile a domenica 5 maggio. In cinque comuni della Valle d’Itria - Alberobello, Cisternino, Fasano, Locorotondo e Martina Franca (e in più un appuntamento a Noci) - la rassegna ospiterà presentazioni di libri, tavole rotonde, proiezione di film (Fortapàsc di Marco Risi) e lo spettacolo teatrale della compagnia Teatro Prisma «Denuncio tutti. Lea Garofalo», con la direzione artistica di Leonardo Palmisano (presidente di Radici Future).

Diversi istituti scolastici dei cinque luoghi della Valle d’Itria ospiteranno scrittori, giornalisti e intellettuali come Luca Tescaroli, Stefano Dambruoso, Sandro De Riccardis, Giovanni Forte, Giuliano Foschini, Marisa Ingrosso, Annamaria Minunno, Domenico Mortellaro, Alberto Puliafito, Pierpaolo Romani, Fabio Poli, Samanta Di Persio e Palmisano. Si discuterà di corruzione, mafia locale e nazionale, scorie atomiche, jihad, calcio corrotto, giornalismo, bullismo e «morti di Stato» (come Federico Aldrovandi), per far conoscere agli studenti e ai cittadini che interverranno alle rotonde (tutte con inizio alle 18), quanto le infiltrazioni mafiose e l’illegalità permeino la nostra quotidianità.

Il festival è iniziato martedì 30 aprile nella Sala Consiliare di Palazzo Ducale, a Martina Franca, con l’approfondimento dedicato a «Lotta alla corruzione». Il 2 maggio si prosegue nella Biblioteca comunale di Cisternino, con la tavola rotonda su «Turismo, motore di sviluppo e legalità», il 3 nella Sala di rappresentanza di Palazzo di Città a Fasano, con «Ambiente e sicurezza», il 4 nell’ex-Conceria, via Barsento ad Alberobello con «Antimafia sociale» (e a Noci al Liceo Da Vinci-Agherbino si presenta «Tutto torna» di Palmisano), e il 5 nell’Auditorium comunale di Locorotondo, con il seminario su «Sicurezza e libertà di stampa», realizzato in collaborazione con FNSI, Ordine dei giornalisti e Assostampa. Nella mattinata del 5 maggio saranno anche premiati i giornalisti Floriana Bulfon e Concita De Gregorio, e il regista Daniele Vicari. A Papa Francesco, inoltre, sarà conferito il Premio LegalItria 2019, per l’impegno e le sue parole contro le mafie: la consegna avverrà il 9 maggio a Roma, in occasione dell’udienza dedicata ai nomadi e agli zingari.