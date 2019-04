S.Donato di Lecce, nasce la prima squadra di calcio amputati del Sud Italia

A San Donato, presso l’Asd «Fabrizio Miccoli», è nata la prima squadra di calcio Amputati della provincia di Lecce e del sud Italia. Il team si è costituito ufficialmente grazie all’iniziativa del presidente dell’associazione Luigi Manca e di Fabrizio Miccoli, che, dopo diversi contatti con il giocatore Roberto Sodero e con la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (Fispes) hanno dato vita a questo nuovo progetto, mettendo a disposizione dei calciatori i loro spazi per allenarsi e disputare le partite di campionato. Ecco la rosa composta da otto calciatori: Roberto Sodero, Gabriele Albanese, Giampiero La Regina, Giuseppe Dario Longo, Marcello Cirisano, Luca Zavatti (allenatore e giocatore). Portieri: Johnny Calabrese e Salvatore Iudica. Così si aggiunge un altro tassello alla rosa dell’Asd «Fabrizio Miccoli», che, con l’ingresso di questo nuovo settore, si conferma come associazione capace di attirare nuove energie e nuove idee per rendere il calcio uno sport sempre più inclusivo. «Sono molto contento, come ASD “Fabrizio Miccoli”, di essere presente sul territorio con la squadra calcio Amputati - ha commentato Fabrizio Miccoli - E per questo motivo faccio il mio personale in bocca al lupo per il campionato che andranno a disputare». Gli impegni delle neonata squadra sono stati già fissati. Il debutto è fissato a Correggio il 27 e 28 aprile; ed il 15 e 16 giugno a Vicenza. In queste città e date si terranno le prime partite di campionato dei salentini contro le altre squadre Calcio Amputati. Le altre date sono in via di definizione.

Nel frattempo i calciatori si allenano sui campi di San Donato di Lecce, anche in vista della partecipazione dei calciatori salentini in qualità di titolari nella nazionale italiana calcio Amputati. “Il calcio amputati è un movimento che esiste in Italia dal 2012, e che finalmente quest’anno troverà per la prima volta un campionato sotto l’egida della Fispes. «Sono veramente felice che si sia riusciti a costituire questa squadra qui a Sud grazie alla disponibilità e all’ospitalità di Fabrizio Miccoli e di tutta la sua Asd - commenta il calciatore Roberto Sodero -. Spero che possiamo fare un’ottima figura in questo campionato, ma la nostra vittoria più grande è quella di aver già tesserato tre nuovi ragazzi che fino all’anno scorso non praticavano questo sport. E da quest’anno lo praticano. Quindi per noi abbiamo già vinto, e spero che continueremo a crescere nei numeri. Poi potremo anche dire la nostra un giorno in questo campionato. Ma ripeto: l’obiettivo più grande noi l’abbiamo già raggiunto».