Bari - Portici: la diretta della partita

«Non so se si chiuderanno i conti subito, ma adesso tattica, tecnica e schemi hanno importanza relativa: conterà solo il cuore, la voglia di vincere».

Così Giovanni Cornacchini indica la strada al suo Bari. Per i galletti il count down è sempre in atto: appena cinque punti separano dalla matematica promozione in serie C, a quattro turni dal termine del girone I di serie D. Il traguardo è vicinissimo, sebbene la sconfitta di domenica scorsa con la Nocerina abbia privato l’ambiente biancorosso di qualche certezza. Oggi, quindi, bisognerà battere il Portici, senza far troppi calcoli. Solo in un secondo momento si potrà guardare al risultato della Turris che ospita il Città di Messina: perché se i corallini non dovessero battere i siciliani, l’agognato ritorno tra i professionisti avverrebbe già oggi a condizione di conquistare l’intera posta contro i campani.



«Dobbiamo essere lucidi e vincere», prosegue Cornacchini. «Occorre alzare il livello di gioco perché quando le cose non vanno come dovrebbero ci deve essere una risposta. Abbiamo fatto tanti sacrifici e siamo vicini al traguardo, ma ora serve la sterzata finale. Il lavoro settimanale è stato più che soddisfacente, con un volume di allenamento notevole. Perciò, la squadra non può stare male fisicamente. Se c’è stato un lieve calo nell’ultimo periodo, la ragione può essere psicologica. Dunque, dobbiamo estrarre qualcosa in più a livello mentale. Nell’arco del campionato ci sono alti e bassi ed il girone di ritorno è più complicato rispetto all’andata. Qui si dava per scontato che si vincesse facile, ma la realtà è un’altra. Anche negli altri gironi le prime hanno incontrato difficoltà. Mi sorprendere leggere alcune dichiarazioni di ex giocatori: chi capisce di calcio non può dire che non si possono avere cali (l’espressione è ben più colorita, ndc). Io, però, sono sereno: quando faccio tutto quello che posso, sono a posto con la mia coscienza. Mi preoccuperei solo se la squadra si allenasse male: mai avvenuto».



Nel frangente più delicato, allora, una motivazione extra può venire dall’apporto della tifoseria. «Non mi aspetto niente in particolare - riflette Cornacchini -, ma mi auguro che il nostro pubblico comprenda il momento cruciale. Abbiamo bisogno dei nostri sostenitori perché questo tipo di partite pesano. Se qualche giocatore, magari più giovane, sbaglia una palla e viene fischiato è un errore assoluto. Perciò, mi auguro che i supporter ci stiano vicini».

Afferma di non avere dubbi sulla formazione, il trainer di Fano. Senza gli infortunati Brienza e Pozzebon, è possibile che si passi al 4-3-3: in difesa, Di Cesare e Mattera comporranno la coppia centrale, con Quagliata a sinistra e Aloisi in vantaggio su Bianchi per coprire la corsia destra. A centrocampo, Piovanello potrebbe agire da mezzala affiancando Hamlili e Bolzoni. In attacco, Neglia e Floriano saranno gli esterni offensivi, mentre Simeri rientrerà nel ruolo di centravanti. Il Portici, quinto a quota 44 con Acireale e Cittanovese, è in lotta per un posto nei play off: all’andata i pugliesi si imposero per 3-0 in trasferta.